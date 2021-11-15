Российский аукционный дом открыл прием лотов для торгов в Петербурге

В Петербурге Российский аукционный дом открыл прием лотов для торгов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коллекционеры Санкт-Петербурга, а также просто обладатели редких, уникальных вещей могут отлично заработать. Российский аукционный дом открыл прием лотов на ближайший аукцион. Традиционно горожане могут продать с молотка старинные книги или ювелирные изделия.

- Российский аукционный дом проводит аукционы по продаже произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, ювелирных изделий, а также букинистические аукционы. Прием лотов будет проходить до 26 ноября, а сам аукцион состоится 16 декабря 2021 года, - сообщили на сайте РАД.

Как правило, на аукционах редкие книги или картины продаются в разы дороже, чем они были изначально оценены. Так, том стихов Бродского с его автографом был оценен на 50-55 тысяч рублей, но куплен на аукционе за 312 тысяч рублей.

Предложить ту или иную вещь в качестве лота можно, связавшись с аукционным домом. Все телефоны и контакты размещены на сайте по ссылке.