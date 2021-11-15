Беглов опасается нового подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Александр Беглов не исключил нового подъема заболеваемости ковидом в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил нового подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Об этом градоначальник заявил в эфире «Радио России», его слова процитировали в пресс-службе Смольного. Ранее губернатор сообщал, что локдаун дал положительный результат, и город вышел на плато по ковиду, пусть и высокое. Однако Беглов опасается новых вспышек инфекции.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой. Роспотребнадзор регистрирует в среднем порядка трех тысяч заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется, - считает губернатор.

К слову, в Петербурге вакцинировались уже более 2 млн человек. Прививочные темпы продолжают расти. 12 ноября горожане установили новый рекорд – за сутки вакцинировались 35,7 тысячи человек.

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