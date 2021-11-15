Жители Петроградки жалуются на шумные мусоровозы по ночам

Мусоровозы гремят контейнерами и не дают спать жителям Петроградки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жители Петроградского района жалуются на мусоровозы, которые мешают спать. Машины приезжают поздно вечером или вообще под утро, забирая контейнеры во дворах. О своих проблемах петербуржцы рассказали губернатору города Александру Беглову на его странице в соцсети "Вконтакте". В частности, к главе Петербурга обратились жильцы Мытнинского переулка, 10. По их словам, их дом обслуживает компания ООО "ПКФ "Петро-Васт". - Громыхают пухто и контейнерами со вторсырьем — особенно громко, когда опрокидывают в кузов контейнер со стеклотарой. Закрытые окна не спасают. Сегодня, например, мусоровоз приезжал дважды — разбудил в 01:00 и 06:59. В выходные и праздники тоже не дают поспать, обычно вывозят около 08:30. При этом нет никаких оснований вывозить мусор ночью - больше всего автомобилей во дворах у нас именно ночью, а утром многие разъезжаются на работу, не выспавшиеся, - пишет Влад Самусенко. Жители говорят, что жаловались самой компании, но те им не ответили. В Смольном пока не отреагировали на проблему.