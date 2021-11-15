В Петербурге есть более 95 тысяч талонов на вакцинацию от коронавируса до Нового года

В Петербурге в наличии более 95 тысяч талонов на вакцинацию от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге есть в запасе более 95 тысяч талонов на вакцинацию от коронавируса, рассчитанных до Нового года. Об этом «Комсомолке» рассказали в городском комздраве. Как пояснили в пресс-службе комитета, талоны рассчитаны на ближайшие 45 дней. Хотя можно предположить, что они разлетятся как горячие пирожки, потому что темпы вакцинации в Северной столице бьют все рекорды – например, 12 ноября за день привились почти 36 тысяч человек.

- На ближайшую неделю есть примерно 1600 талонов, а с 15 по 17 декабря уже доступно около 5 тысяч талонов. Это сейчас самый богатый талонами период. Больше всего свободных талонов в Выборгском, Петродворцовом и Кировском районах. А меньше всего в Курортном, Петроградском и Кронштадтском, - сообщили «КП-Петербург» в комитете по здравоохранению.

Добавим, что власти Северной столицы не исключают нового подъема заболеваемости коронавирусом.

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