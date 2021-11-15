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Здоровье15 ноября 2021 16:41

Портал «Здоровье петербуржца» починили после сбоя на «Госуслугах»

Теперь через сайт вновь можно, например, записаться на вакцинацию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Портал "Здоровье петербуржца" вновь заработал в Петербурге. Фото: gorzdrav.spb.ru

Портал "Здоровье петербуржца" вновь заработал в Петербурге. Фото: gorzdrav.spb.ru

Портал «Здоровье петербуржца» вновь заработал после некоего сбоя, связанного с «Госуслугами». Это «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Функционал сайта доступен в полном объеме, в том числе запись на вакцинацию от коронавируса.

- К вечеру на портале «Здоровье петербуржца» все работает в штатном режиме, - отметили «КП-Петербург» в комздраве.

К слову, в Северной столице уже более двух миллионов человек, привитых от COVID-19. Правда, губернатор Александр Беглов боится нового роста заболеваемости после локдауна.