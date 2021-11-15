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Общество15 ноября 2021 16:52

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию заброшенного дома Басевича в Петербурге

Последние годы здание часто горит
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге все-таки реконструируют дом Басевича под нужды Академии танца Бориса Эйфмана.

В Петербурге все-таки реконструируют дом Басевича под нужды Академии танца Бориса Эйфмана.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главгосэкспертиза выдало положительное заключение насчет реконструкции многострадального дома Басевича в Петербурге. Напомним, в здании на Большой Пушкарской улице последние годы постоянно происходят пожары. Градозащитники пытались отстоять каждую частичку дома с целью будущей реставрации. Однако согласованный проект предполагает лишь частичное сохранение исторического облика здания. Предполагается, что там будут апартаменты для артистов Академии танца Бориса Эйфмана.

- Согласно проекту, здесь предусмотрена разборка и воссоздание шестого и седьмого этажей здания, а также внесение локальных изменений и организация доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания, - отмечается в релизе Главгосэкспертизы.

К слову, проектную документацию будущих апартаментов подготовило ООО «Проектная культура». Когда на месте начнутся строительные работы – пока неизвестно.