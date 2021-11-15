Центр Петербурга стал лидером по числу взрослых жителей, привитых от ковида

Комздрав назвал лучшие районы Петербурга по показателю вакцинированных жителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центральный и Адмиралтейский районы Петербурга стали лидерами по количеству взрослых жителей, вакцинировавшийся от коронавируса. Это следует из информации комитета по здравоохранению Северной столицы. В список лучших из лучших попали и взрослые, проживающие в Курортном районе.

- Что касается абсолютного числа привитых, то здесь лидирует Приморский район – первым компонентом вакцины вакцинировались более 240 тысяч человек, - передает комздрав Петербурга.

Ранее в комитете по здравоохранению рассказали «Комсомолке» про запас талонов на вакцинацию от ковида – он большой, но «бумажки» расходятся как горячие пирожки, без дефицита в некоторых районах не обходится.

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