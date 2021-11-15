Комздрав назвал районы Петербурга с наименьшим числом талонов на вакцинацию

В Петербурге назвали районы с дефицитом талонов на вакцинацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению рассказал «КП-Петербург», в каком районе Северной столицы в наличии меньше всего талонов на вакцинацию от коронавируса. Напомним, неделей ранее дефицит был только в Кронштадте – там вообще не было мест под запись на прививку. Сейчас ситуация в районе лучше, там более 500 талончиков.

- Больше всего свободных талонов, по данным на 15 ноября, в Выборгском, Петродворцовом и Кировском районах. А меньше всего в Курортном, Петроградском и Кронштадтском. Количество новых талонов зависит от глубины записи, - отметили «Комсомолке» в комздраве.

Добавим, что в запасе в городе есть более 95 тысяч талонов на прививку от COVID-19.

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