Росприроднадзор не нашел причину массовой гибели рыбы в Дудергофском канале

В Росприроднадзоре рассказали об итогах проверки Дудергофского канала с кучей мертвых рыб. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Инспекторы Росприроднадзора не нашли причину смерти массовой гибели рыбы в Дудергофском канале. Напомним, днем ранее жители Красносельского района ужаснулись от состояния акватории речки. Сотни мертвых рыбок прибило к берегу. Люди забили тревогу, на место выехали специалисты для оценки ситуации. Однако в Росприроднадзоре посчитали, что речка Дудергофка не является источником гибели рыбок.

Инспекторы продолжат проверку замора рыб. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

- На всем протяжении реки вода была естественного природного цвета, без запаха. Мертвой рыбы в водном объекте и по его берегам не обнаружено. В месте впадения реки в канал наблюдается пена естественного происхождения, образовавшаяся в результате перепада. Таким образом, река не является источником замора рыбы в канале, - отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

При этом в Росприроднадзоре зафиксировали факт того, что весь канал заполнен мертвыми рыбками. На акватории заметили и подозрительную маслянистую пленку.