В Петербурге завершили поиски пропавшего 13-летнего школьника с дезориентацией

В Петербурге искали 13-летнего подростка, который страдает дезориентацией. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге завершили поиски пропавшего 13-летнего школьника, который не ориентируется в пространстве. О пропаже ребенка вечером понедельника сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Мальчика искала и полиция. По словам родных, он пропал днем 15 ноября. Волонтеры начали собираться посреди ночи для координации поисков.

- Приметы ребенка: Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в темные штаны, бежевую кофту, черные ботинки. Не ориентируется в пространстве, - сообщалось на ориентировке.

К счастью, спустя непродолжительное время ребенка нашли полицейские. С ним все в порядке, он жив. Детали произошедшего не уточняют.