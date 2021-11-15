Фитнес-индустрия Петербурга раскритиковала введение QR-кодов

Фитнес-индустрия Петербурга рассказала о жалобах клиентов из-за введения QR-кодов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фитнес-индустрия Петербурга рассказала о массовых жалобах от клиентов по поводу введения QR-кодов. Напомним, с 15 ноября в Северной столице для допуска в спортивные залы необходимо предоставлять «иммунный документ». Как пишет «Мойка78», в клиенты фитнес-клубов начали жаловаться на ковидные препятствия.

- По словам Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге, в клубы приходят жалобы, просьбы и официальные письма от клиентов, которые требуют объяснить, на каких юридических основаниях теперь их не будут пускать в фитнес-зал без прививки, - рассказывает издание.

При этом, по данным «КП-Петербург», в отдельных фитнес-клубах пошли навстречу клиентам без QR-кодов и предложили заморозить абонементы до 1,5 месяца без каких-либо негативных последствий для обеих сторон. Тем временем в городе растут темпы вакцинации от коронавируса.