По 7 лет колонии получили подростки, забившие до смерти прохожего в Шушарах

В Петербурге осудили четверых убийц случайного прохожего в Шушарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге осудили четверых мужчин, которые забили до смерти случайного прохожего в Шушарах. Двум преступникам на тот момент не исполнилось 18 лет. Все произошло глухой ночью 10 октября 2020 года в Ленсоветовском. Группа хулиганов просто-напросто пристала к мужчине . В итоге злоумышленники 32 раза ударили его по голове ногами, руками и неким предметом, 27 раз по туловищу, а также единожды прыгнули на лицо лежащего прохожего. Мужчина скончался на месте от тупой травмы головы.

- Фигуранты вину признали, раскаялись. Установлено, что они использовали для конфликта надуманный предлог – якобы потерпевший совершил противоправное действие, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге бывшим подросткам дали по 7 лет колонии общего режима, а их более старшим товарищам – 9 и 8,5 лет в ИК строгого режима.