Две школьницы стали жертвами педофилов за сутки в Ленобласти

В Ленобласти за сутки две школьницы признались полиции в том, что их изнасиловали знакомые взрослые мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти две девочки-подростки стали жертвами насильников за минувшие сутки, 14 ноября. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Первого извращенца ищут во Всеволожске. 15-летняя школьница собралась духом и обратилась в полицию с сообщением, что до нее домогался некий Рафик. Потом девочка призналась, что он применял к ней сексуальное насилие и в предыдущие несколько лет.

- Семья у девочки неполная, на учете в ПДН не состоит, хотя сам школьница – состоит. Дело передали следователю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность Рафика устанавливают, - отметил источник.

Второе изнасилование произошло в Гатчинском районе. В полицию обратилась 36-летняя медсестра с заявлением, что сожитель надругался над ее 15-летней дочерью. Девочка сопротивлялась, но мужчина, охранник из деревни Малое Верево, применил силу к школьнице и угрожал сделать с ней еще что-то гораздо хуже.

- Личность подозреваемого установили, его задержали до судебного заседания. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, - добавил источник «КП-Петербург».