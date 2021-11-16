Гостиный двор начали украшать к Новому году

В Петербурге начали украшать Гостиный двор к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Гостиный двор в Петербурге начали постепенно украшать к Новому году. В частности, в понедельник, 15 ноября, синяя гирлянда появилась на колоннах комплекса исторических зданий. Петербуржцы удивились слишком раннему преображению города, но зато прохожие рады тому, что Невский проспект в темное время суток заиграл другими красками.

- На «Гостином дворе» зажгли новогодние украшения, - коротко написал подписчик Telegram-канала «Аварийный Петербург» и приложил пару фотографий с места.

Собственно, пока что Гостиный двор выгладит так. Фото: t.me/emergency_spb

Ранее «Комсомолка» подробно расписала, как в Северной столице будут праздновать Новый год. В масштабной программе есть и катки, и ярмарки, тематические мероприятия. Но масштабных гуляний из-за коронавируса, естественно, не будет.