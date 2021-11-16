Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 ноября 2021 года: Рост цен на коммуналку и 83% населения с антителами к ковиду

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 16 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 16 ноября 2021 года. Ученые из Европейского университета пришли к выводу, что антитела имеются уже у 83% населения Северной столицы. Правда, согласно, исследования, этого все равно не хватает для формирования коллективного иммунитета. Дело в том, что число новых случаев заболевания инфекцией продолжает расти.

В Петербурге вновь подорожают коммунальные услуги. В 2022 году платить придется на 3,5% процента больше. Тарифы повысят по традиции летом. Власти и эксперты сходятся во мнении, что это неизбежная ситуация на данный момент. По словам специалистов, рост цен в том числе связан с изношенностью сетей.

«Комсомолка» разобралась, как за полгода изменился черный рынок QR-кодов в Петербурге. В частности, найти продавца «иммунного документа» можно уже только в даркнете – уголовные дела отпугивают совсем наглых мошенников. При этом цена за такую медвежью услугу упала вдвое, до 6 тысяч рублей.