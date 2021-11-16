Что произошло в ночь на 16 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 16 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Минифургон «Форд Транзит» загорелся в дворе дома на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе. Пожар произошел в салоне. Тушить его пришлось спасателям МЧС, которые оперативно прибыли на место. В итоге огонь распространился только на 0,5 «квадрата».

Два ДТП произошли недалеко от станций метро. У «Бухарестской» две иномарки столкнулись на перекрестке Салова и собственно, Бухарестской улицы. Обошлось без серьезных травм. Возле «Парнаса» «Мерседес» и «Форд Фокус» влетели друг в друга на пересечении дорог. По словам очевидцев, «мерин» выехал на красный сигнал светофора.

Наконец, посреди ночи студент-гей из СПбГУ в разговоре с «Комсомолкой» назвал ложью слова вуза о случайной поломке его пропуска. Молодой человек уверен, что его нарочно отправили в черный список после скандала с изгнанием из фольклорного ансамбля.