Дождь и сильный ветер во вторник, 16 ноября, обещают в Петербурге синоптики

В Петербурге будет пасмурно и ветрено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сырая и ветреная погода ждет жителей Петербурга в наступивший вторник. Несмотря на то, что термометры покажут до +4 градусов, ощущаться температура будет как более низкая. Сильнее всего ветер будет над Финским заливом и в прибрежных районах.

- 16 ноября в Петербурге утром и днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного. Температура утром около ноля, днем +2…+4. Атмосферное давление будет понижаться, но останется на уровне в 766 мм ртутного столба, что немного выше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

В 17 ноября дожди пройдет лишь ночью, а ветер немного успокоится. А вот в четверг, 18 числа, синоптики обещают не только ветер, но и дождь со снегом.