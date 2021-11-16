Северное сияние на фоне башни «Лахта Центра» сняли охотники за авророй

Над "Лахта Центром" заметили северное сияние. Фото: instagram.com/tooluxel

Один из петербургских охотников за северным сиянием снял это красочное явление не где-то за городом, а прямо у башни «Лахта Центра». И хоть в городе всполохи зеленоватого света были не такими яркими, как в Ленобласти или Карелии, но камера все равно смогла из уловить. Плюс повезло с погодой.

- Сегодняшняя ночь 16 ноября. Неожиданно высоко «пробило», даже глаза различали динамику, но хотелось бы большего. Увы, когда сияние было эпичным (4 ноября) у нас были тучи, поэтому пока только такое, - написал в телеграм-канале «Астро фото болото. Северное сияние СПб и ЛО» удачливый фотограф.

По его словам, он ориентировался на данные со спутников, а не на прогноз синоптиков, иначе сидел бы дома и ничего бы не снял. Ну и везенье никто не отменял – спустя 30 минут после съемки небо заволокло тучами.