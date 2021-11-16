Первое издание сборника стихов Ахматовой оценили в 800 тысяч рублей

Первое издание стихов Ахматовой продадут с аукциона. Фото: litfund.ru

Первое, редчайшее издание сборника стихов Анны Ахматовой, выставлено на аукцион. Книга вышла в Петербурге в 1912 году тиражом всего в 300 экземпляров, поэтому до наших дней сохранились лишь единицы.

- «Вечер. Стихи». Цех поэтов, 1912 год. 92 страницы. Во владельческом тканевом переплете эпохи с кожаной тисненой наклейкой на передней крышке. Передняя часть издательской обложки работы Городецкого сохранена. Фронтиспис — рисунок Лансере. Первая книга Анны Ахматовой, издана тиражом 300 экземпляров, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Особенностью данной книги является послание на первом числом листе. Неизвестный владелец написал чернилами несколько строк: «До Нового свидания, которого буду ждать, тоскуя и любя. С. И в поцелуях жадной встречи слилось неслышное „прости“. Ин. Анненский. 24 августа 1912 г.».

Эксперты предполагают, что надпись мог сделать кто-то из знакомых Ахматовой, так как тираж был небольшим, скорее любительским, а сама поэтесса – неизвестной. Часто авторы раздаривали свои произведения друзьям.

Сколько именно в итоге будет стоить книга новому покупателю, определят итоги торов. Но ранее подобное издание продавалось за 800 тысяч рублей.