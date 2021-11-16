Полиция задержала мигранта, подозреваемого в нападении на студентку в центре Петербурга

Полиция задержала подозреваемого в нападении на студентку. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Центрального района Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в нападении на студентку. Вечером 14 ноября она шла домой по Вознесенской набережной, когда рядом остановился велосипедист и спросил дорогу. Девушка остановилась ответить и тут же оказалась на земле.

- Незнакомец подошел к девушке, неожиданно схватил ее за плечи и повалил на тротуар. Затем угрожая потерпевшей ножницами, злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон, часы и два браслета. После этого нападавший сел на велосипед и уехал в сторону Троицкого моста, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая обратилась в полицию, где было заведено дело о разбое. А вскоре оперативники задержали и подозреваемого, которого отследили по камерам наблюдения.

Все украденное мужчина, оказавшийся безработным мигрантом, отдал полиции. Сам он признался в нападении, но заявил, что это – единственный эпизод. Тем не менее, оперативники подозревают, что случаев было несколько. Если вы пострадали от этого мужчины, звоните по номеру: 573-48-80.