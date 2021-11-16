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Общество16 ноября 2021 6:44

Комиссия ЗакСа поддержала запрет строительства храма в парке Малиновка

Соответствующий законопроект еще в прошлый состав парламента вносил губернатор Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комиссия ЗакСа поддержала защитников парка Малиновка. Храма здесь не будет. Фото: СПБ митрополия.

Комиссия ЗакСа поддержала защитников парка Малиновка. Храма здесь не будет. Фото: СПБ митрополия.

Комиссия Законодательного собрания Петербурга поддержала законопроект о защите от застройки территории парка Малиновка. За внесение парка в список ЗНОП – зон зеленых насаждений общего пользования, давно боролись местные жители, выступавшие против строительства храма.

- Решено рекомендовать Собранию принять за основу внесенный губернатором законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ предусматривает увеличение территории парка Малиновка с 14,42 до 16,3013 гектара, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Напомним, что в марте 2021 года прошлый состав ЗакСа отказался защищать Малиновку от застройки, а тогдашний спикер Парламента Макаров заявил, что «пройдут месяцы, может быть годы, но храм-то православный там будет». Тогда поправка Смольного была отклонена, но комиссия нынешнего состава Закса законопроект одобрила.