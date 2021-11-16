Мужчина забил насмерть солевой лампой любовника матери в Петербурге

В Петербурге мужчина убил солевой лампой сожителя матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина убил сожителя матери. В пять часов утра 15 ноября 2021 года в полицию позвонил 30-летний житель дома на Суворовском проспекте и сообщил, что в квартире произошло убийство. На место немедленно выехал наряд правоохранителей. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Прибыв на место полиция обнаружила труп 51-летнего мужчины, а также задержали пьяного 30-летнего жителя квартиры, - сообщил источник.

Оказалось, что между пьяным мужчиной и любовником его матери возникла ссора из-за неприязненных отношений. Будучи в разгоряченном состоянии, мужчина схватил солевую лампу и забил сожителя до смерти.

Подозреваемого в убийстве задержали и отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело. На данный момент продолжается расследование.