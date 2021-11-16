Сто тысяч детей из Петербурга отдохнули в лагерях летом и осенью 2021 года

100 тысяч школьников отдохнули в лагерях за время каникул. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сто тысяч петербургских школьников отдохнули в оздоровительных лагерях за время летних и осенних каникул. Основная часть пришлась на длинные летний период, но и осенью нескольким тысячам юных горожан удалось попасть в лагерь. Итоги отдыха подвели в Смольном.

- В летний период 91 600 детей отдохнули в 135 стационарных загородных лагерях Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, в том числе 5 812 детей-инвалидов с сопровождающими отдохнули в 26 медицинских санаторно-курортных организациях. Продолжительность летней смены составляла 21 день, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной, курирующей сферу образования.

Осенью эпидемическая ситуация стала в разы сложнее, но 6 200 детей из Петербурга все же смогли отдохнуть за городом.

В Смольном отмечают, что в Петербурге власти компенсируют родителям 60% от стоимости путевки ребенка, а для льготников они и вовсе бесплатны.