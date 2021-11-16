Следствие нашло трех новых жертв репетитора-педофила из Петербурга

В ходе следствия обнаружены новые жертвы репетитора-педофила из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деле репетитора-педофила из Санкт-Петербурга появились три новые жертвы. 63-летний мужчина был задержан в мае 2021 года по подозрению в развращении 10 мальчиков. Оказалось, что детей, которых он принуждал к сексу было куда больше. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что с 1 ноября 2016 года по 1 мая 2017 года подозреваемый совершил половое сношение и развратные действия в отношении мальчика 2004 года рождения. В тот момент ребенку было 12-13 лет, - рассказал источник.

Еще один мальчик стал жертвой педофила в 14 лет. Подозреваемый развращал его с 1 сентября 2015 года по 30 апреля 2017 года.

Почти на протяжении трех лет мужчина принуждал к сексу еще одного мальчика, которому на момент начала преступления было всего девять лет. Все продолжалось с сентября 2009 года по декабрь 2012 года.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемый все еще находится под стражей.