Эрмитаж получит 197 миллионов рублей компенсации за потери от коронавируса

Эрмитаж получит 197 миллионов рублей от правительства России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный музей Петербурга – Государственный Эрмитаж – получит почти 200 миллионов рублей от правительства России в качестве компенсации за потери, связанные с пандемией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам, - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего Министерству культуры для поддержки театров, музеев и прочих организаций выделили 1,2 миллиарда рублей. Но Большому театру и Эрмитажу направят отдельные транши в 196 и 197 миллионов рублей соответственно.