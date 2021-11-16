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Звезды16 ноября 2021 7:36

Эрмитаж получит 197 миллионов рублей компенсации за потери от коронавируса

Деньги выделят из резервного фонда правительства России
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Эрмитаж получит 197 миллионов рублей от правительства России.

Эрмитаж получит 197 миллионов рублей от правительства России.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный музей Петербурга – Государственный Эрмитаж – получит почти 200 миллионов рублей от правительства России в качестве компенсации за потери, связанные с пандемией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам, - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего Министерству культуры для поддержки театров, музеев и прочих организаций выделили 1,2 миллиарда рублей. Но Большому театру и Эрмитажу направят отдельные транши в 196 и 197 миллионов рублей соответственно.