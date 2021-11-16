ЗакС запретит убирать листья мотовоздуходувами в вечернее время в Петербурге

Убирать листья воздуходувами можно будет только до 17:00. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комиссия Заксобрания Петербурга вместе с Комитетом по благоустройству и Жилищным комитетам договорилась об ограничении использования воздходувов для уборки листьев. На шум от мотоустройств неоднократно жаловались жители города. Шуметь по утрам дворникам уже запретили, теперь ограничения коснутся и вечернего времени.

- По итогам обсуждения принято решение рекомендовать органам исполнительной власти регламентировать применение средств малой механизации, в частности, в ближайшее время запретить проведение шумных работ после 17.00, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Полностью отказаться от воздуходувов не захотели в Комитете по благоустройству, так как техника очень эффективна при уборке больших пространств в парках и садах.

При работах у жилых домов дворники будут обязаны не только соблюдать временной регламент, но и следить за нормативам по пыльности. Другими словами, не слишком пылить при работе.