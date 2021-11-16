Шесть школ Петербурга получили угрозы о минировании за сутки

Шесть школ Петербурга за сутки получили угрозы о минировании Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 15 ноября 2021 года, шесть школ Санкт-Петербурга получили угрозы. Как сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, на почту ФСБ города пришли письма, в которых говорилось о том, что в учебных заведениях заложены бомбы.

В одном из писем сообщалось о том, что взрывные устройства заложены в школах №210, №255, №636, №547 и №77. Все учебные заведения осмотрели сотрудники полиции и взрывотехники, но никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили, - сообщил источник.

Также угрозу вновь получила школа №27 на набережной Лейтенанта Шмидта, которую неизвестные терроризируют подобными письмами уже на протяжении второй недели. На этот раз в письме "террористы" требовали 1 миллион рублей. Учебное заведение также было обследовано, ничего опасного обнаружено не было.

По всем случая решается вопрос о возбуждении уголовного дела.