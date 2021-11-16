Участок трассы "Скандинавия" открыли после реконструкции

В Ленинградской области открыто движение по новому шестиполосному участку «Скандинавии» / Фото: Росавтодор

Под Санкт-Петербургом завершилась масштабная реконструкция трассы "Скандинавия", которая длилась с 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе Росавтодора. Торжественное открытие участка от поселка Огоньки до поворота к поселку Цвелодубово состоялось 16 ноября 2021 года.

- В рамках проекта выполнено расширение существующей дороги с двух до шести полос. Реконструирована развязка на пересечении с региональной дорогой Ушково Гравийное, мосты через реки Птичья и Грязновка. В Огоньках построен новый надземный пешеходный переход, - рассказали дорожники.

Также были установлены защитные барьеры, смонтировано освещение, а также установлены площадки для отдыха.

Благодаря тому, что дорога была расширена, она сможет пропускать более 100 тысяч автомобилей в сутки.