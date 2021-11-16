Петербург вышел в лидеры по заболеваемости коронавирусом в стране

Петербург занял первое место по заражаемости коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

То, о чем говорили эксперты, произошло: Санкт-Петербург вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом в стране. По данным оперативного штаба по COVID-19, на 16 ноября 2021 года в Северной столице зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения, при этом в Москве - 2606 случаев. Разница составляет более 500 человек.

- За минувшие сутки, 15 ноября, в Петербурге подтверждено 3131 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 3419 человек выздоровели и 78 скончались, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Напомним, всего с начала пандемии в городе на Неве зарегистрировано 757 848 случаев заражения коронавирусом, из них 684 029 выздоровели. Летальных исходов зафиксировано 25 187.