Конку с «Василеостровской» отправиляют на реставрацию

Знаменитую конку отремонтируют за 2,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитую конку, стоящую у метро «Василеостровская», отправляют на реставрацию. Памятник, официально не имеющий такого статуса, давно полюбился горожанам и стал популярным туристическим объектом. Но в последнее время конка находилась в полуразрушенном состоянии и теперь ей нужен ремонт.

- Вся металлическая часть – несущие конструкции вагона-трамвая требуют серьезной реставрации. Местами они прогнили насквозь. Привести в порядок предстоит подиум, на котором стоит конка, а также ограждение по ее периметру и деревянную обшивку конки, - рассказал «Петербургскому дневнику» реставратор Владимир Таран.

Скульптуры лошадей пострадали меньше, им вернут недостающие элементы и заново покрасят. После реставрации, которая обойдется частному владельцу конки в 2,5 миллиона рублей, объект вернут на прежнее место. Здесь будет точка по продаже сувениров и кофе. Вход на второй этаж сохранят.

Конка - копия вагона образца 1872-1878 годов, у метро «Василеостровская» она стоит с 2004 года.