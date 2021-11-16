Умер Борис Воловода, реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости

В Петербурге умер почетный реставратор города Борис Воловода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 13 ноября 2021 года умер Борис Воловода, почетный реставратор города. Борису Павловичу был всего 51 год. О его смерти сообщили в союзе реставраторов Северной столицы.

- Союз реставраторов Санкт-Петербурга приносит семье и коллегам Бориса Павловича глубокие соболезнования, - выразили скорбь в союзе.

Борис Воловода родился в Ставрополе. Свою профессиональную деятельность он начал в 1993 году. Под его руководством в Северной столице проводилась реставрация Аничкова дворца, Юсуповского дворца, Петропавловской крепости, Собора Святых апостолов Петра и Павла, Варшавского вокзала, а также множества других значимых объектов города.

Воловода отмечен множеством благодарностей за свой труд, а также удостоен награды "Почетный реставратор Петербурга".

Церемония прощания с реставратором состоится 17 ноября в 11 часов утра в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на 8-й линии Васильевского острова.