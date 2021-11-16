Проезд по Манежной площади Петербурга будет ограничен из-за Рождественской ярмарки

Рождественская ярмарка на Манежной площади ограничит движение автотранспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге откроется традиционная Рождественская ярмарка на Манежной площади. В связи с этим проезд по площади, а также улицам, прилегающим к ней будет ограничен. Об этом 16 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- С 20 ноября до 31 декабря включительно будет прекращено движение по Кленовой улице от Инженерной до Манежной площади, - пояснили в городской администрации.

Также по Кленовой улице от Инженерной до Замковой будет установлено одностороннее движение. А по Караванной в сторону от Инженерной улицы к Итальянской и от Итальянской вдоль Манежной к Караванной и Малой Садовой сузят проезд.

Кроме того, остановка транспорта на этих улицах будет строго запрещена на время проведения Рождественской ярмарки. На данный момент запрет действует по 31 декабря.