Количество госпитализаций больных коронавирусом упало в Петербурге на 16 ноября

Менее 250 пациентов с ковидом госпитализировали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге значительно снизилось количество суточных госпитализаций больных коронавирусом. Если еще пару недель назад каждый день на больничных койках оказывались по 500 и более человек, то за минувшие сутки их менее 250. Об этом 16 ноября 2021 года сообщили в городской администрации.

- Накануне в городские стационары с коронавирусом и пневмониями поступили 242 пациента, выписаны были 88 человек, - говорится в отчете Смольного.

В городе по прежнему 18 больниц оказывают помощь больным коронавирусом. В них развернуто 9,5 тысяч мест, из которых заняты 7,4 тысяч коек. Среди тяжело больных на данный момент 686 пациентов, они ни находятся в отделениях реанимации. Еще 330 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что сегодня Петербург оказался в лидерах по заражаемости коронавирусом, обогнав даже Москву. На минувшие сутки в городе выявлено 3131 заболевших.