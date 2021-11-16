Движение на Крестовском острове ограничат 19 ноября из-за футбольного матча

Движение на Крестовском острове ограничат 19 ноября из-за матча "Зенит"-"Нижний Новгород" Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 19 ноября 2021 года, в Санкт-Петербурге пройдет футбольный матч между командами "Зенит" и Нижнего Новгорода. Игра состоится на стадионе "Газпром Арена", поэтому движение автомобилей на Крестовском острове будет ограничено. Об этом сообщили в городской администрации.

- В течение всего дня будет закрыто движение по улице Савиной до Большого Петровского моста и на самом мосту, по набережной Гребного канала в сторону Северной дороги, по Крестовскому проспекту к Южной дороге, по Южной дороге к Теннисной аллее и по Северной дороге от Бодрова переулка в сторону Велосипедной аллее, - пояснили в Смольном.

В период с 16 до 22 часом закроют проезд по улице Рюхина, набережной Мартынова, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Яхтенной улице и Приморскому проспекту.

Кроме того, в течение дня на острове будут установлены знаки, указывающие на запрет остановки или проезда по тем или иным улицам. Автомобилистам следует быть внимательными при выборе маршрута.