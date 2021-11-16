Суд Петербурга оштрафовал и отпустил сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу

Избившую блокадницу сиделку отпустили на свободу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор сиделке, которая в феврале 2021 года избила 98-летнюю блокадницу. Изначально женщину обвинили в покушении на убийство и отправили в Следственный изолятор до рассмотрения дела. Но потом статью поменяли на менее тяжкую.

- 28.02.2021 обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего на бытовой почве конфликта с потерпевшей 1922 года рождения, высказывала словесные угрозы убийством и нанесла последней не менее семи ударов в голову, лицо и туловище, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Если за покушение на убийство сиделке грозило до 15 лет колонии, то по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» суд дал женщине 1 год и 4 месяца ограничения свободы. Учитывая ее нахождение в СИЗО, наказание считается отбытым.

Сиделку освободили в зале суда. Она еще должна будет выплатить блокаднице 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.