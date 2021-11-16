Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 12:11

В Смольном признали невозможность расселить коммуналки

Комнаты в них постоянно скупают
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
финансисты из Смольного считают, что расселить коммуналки не получится.

финансисты из Смольного считают, что расселить коммуналки не получится.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расселить коммуналки не получится из-за того, что в них постоянно скупают комнаты. Об этом заявил глава Комитета финансов Алексей Корабельников на прошедших в Законодательном собрании слушаниях профильного комитета.

- Люди покупают комнаты в коммунальных квартирах из финансовых соображений. Это более выгодно, чем покупка отдельной квартиры в новостройке, - пишет «Мойка 78».

Другими словами, студия на отшибе может оказаться не самым удачным вложением, а тут - жилье в центре города, которое постоянно дорожает. В коммунальных квартирах появляются все новые и новые жильцы, которых переселять можно бесконечно.

В этой ситуации правительству города нет смысла вкладывать миллиарды рублей на программу расселения коммуналок. Фактически, в Смольном признали невозможность решить проблему в обозримом будущем.