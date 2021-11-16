Исторические здания на Шпалерной улице в Петербурге реконструируют под выставочное пространство

Исторические здания на Шпалерной улице реконструируют под музейно-выставочное пространство / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге исторические издания на Шпалерной улице будут реконструированы под музейно-выставочное пространство. На данный момент Госстройнадзор уже выдал разрешение на работы. Об этом 16 ноября 2021 года рассказали в Смольном.

- Одно из зданий было построено в 1870-х годах для кузницы. Второе возведено в 1901 году. Там размещались конюшни, - пояснили в городской администрации.

По проекту, исторический облик зданий, а также их пространство будут максимально сохранены. В планах разобрать пристройки и надстройки, которые были сделаны много позже, а также восстановить крыши.

В зданиях создадут залы для выставок, где можно будет представлять различные экспозиции, менять конструкции. Также там будут созданы гардероб, различные служебные и вспомогательные помещения и зал для презентаций.