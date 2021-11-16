Внешний вид вестибюля станции метро «Парк Победы» согласовали спустя полтора года

Смольный согласовал внешний вид станции "Парк Победы," Фото: Архитектурная мастерская Сахновского.

Власти Петербурга согласовали внешний вид нового вестибюля станции метро «Парк Победы, который после перестройки планировали сделать двухэтажным. Судя по документам, серьезных изменений в представленном весной 2020 года проекте нет. По нему здание будет создано в неоклассическом стиле, а главный вход сместится с Московского проспекта на правый бок – к Бассейной улице.

- Проект реконструкции вестибюля включает в себя работы по замене эскалаторов, ремонт кассовых зон, комнаты полиции, обновление системы вентиляции и замену инженерных коммуникаций, - пишут «Невские новости».

Проект реконструкции вестибюля «Парка Победы» выполнила архитектурная мастерская Сахновского. По словам главного архитектора фирмы, современные эскалаторы будут более массивными и вытянутыми в части балюстрады, поэтому и здание из круглого станет овальным.

На стороне Московского проспекта останутся торговые площади под прессу и прочее, а внутреннюю часть предлагалось украсить мозаикой с изображением Георгия Победоносца. Что из этого будет реализовано, покажет лишь время.