Метеорит продают в Петербурге за 11 миллионов рублей

В Петербурге продают большой метеорит за 11 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают огромный метеорит. Объявление о продаже куска небесного тела весом более 1,3 килограмма появилось в интернете в конце октября 2021 года. С виду осколок похож на обычный камень, однако сам по себе тяжелее.

- Метеорит был найден в Ленинградской области. Относится к классу каменных, - рассказал "КП-Петербург" продавец.

Если рассматривать осколок метеорита под увеличительным стеклом, то можно увидеть в его составе пятна железа и минеральные включения. Продавец просит за такую необычную находку 11 миллионов рублей.

Каменные метеориты - это класс, состоящий в основном из железомагнезиальных силикатов. В их составе могут быть никелистое железо, хромит, филлосиликаты, сульфиды, фосфаты и карбонаты. Известно, что в Ленобласти место падения метеорита было зафиксировано в Ломоносовском районе.