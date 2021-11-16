Мальчика увезли из школы в больницу Петербурга с ножевым ранением

Школьника увезли с урока в Невском районе с ножевым ранением Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школе №691 в Санкт-Петербурга произошло ЧП. 15-летнего школьника госпитализировали в больницу с ножевым ранением. Инцидент произошел во время одного из уроков в учебном заведении на Союзном проспекте Невского района. Однако никакого преднамеренного нападения на парня совершено не было. Об этом "КП-Петербург" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Информация о том, что его порезали ножом - фейк. Причиной получения несовершеннолетним ранения была неосторожность. Один ученик передавал другому канцелярский нож, тот неудачно его принял и порезался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, рана оказалась глубокой, поэтому учителя быстро отреагировали, вызвали подростку бригаду медиков, которая быстро отправила его в больницу имени Раухфуса. Отмечается, что у парня непроникающее ранение. На данный момент он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.