Уголовное дело возбудили после обнаружения расчлененного трупа в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела неустановленного мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вновь нашли расчлененное тело. Это произошло 16 ноября 2021 года на набережной реки Смоленки. Следственный комитет города уже возбудил уголовное дело об убийстве.

- Во время производства работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе была обнаружена тележка, в которой находились части тела неустановленного мужчины, - пояснили в комитете.

На данный момент на месте работают следственные органы. Специалисты осматривают территорию, где была сделана страшная находка, допрашивают свидетелей, а также назначают экспертизы для того, чтобы установить личность убитого.

Также проводятся мероприятия для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование продолжается.

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