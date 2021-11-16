Квартиру для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия, открыли в Петербурге

В Красногвардейском районе открыли кризисную квартиру для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открыли кризисную квартиру для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Двухкомнатное жилье находится в Красногвардейском районе и рассчитано на две семьи - двух женщин и четырех детей. Об этом 16 ноября 2021 года рассказали в районной администрации.

- Это первая квартира в Красногвардейском районе. К сожалению, сейчас мы видим потребность в таких кризисных квартирах, поэтому мы поставили перед собой задачу в следующем году открыть вторую квартиру в другой части района, - подчеркнул глава района Евгений Разумишкин.

Пострадавшие мамы с детьми смогут проживать в квартире до полугода, но при необходимости срок может быть продлен.

Жилье обустроено всем необходимым для комфортной жизни. Здесь имеется мебель, техника, а также игрушки для детей. Кроме того, квартира находится под круглосуточной охраной.

Чтобы обратиться за помощью можно обратиться на горячую линию Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района по телефону 227-28-93, либо по номеру отделения помощи женщинам - 444-95-73.