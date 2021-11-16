Мраморный цоколь «воздушной террасы» Александровского дворца отремонтируют за шесть миллионов рублей

Мраморный цоколь террасы дворца нуждается в срочном ремонте. Фото: tzar.ru

Музей «Царское Село» ищет подрядчика, который отремонтирует мраморный цоколь «воздушной террасы» Александровского дворца в Пушкине. На работы музейщики готовы выложить больше шести миллионов рублей.

- Выполнение работ по объекту: «Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, улица. Дворцовая, дом 2, - говорится в тексте заявки, размещенной на сайте Госзакупок.

Участвовать в конкурсе на производство работ может любой желающий, не состоящий в реестре недобросовестных исполнителей. Интересно, что закупка отмечена как осуществляющаяся «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы».

Подавать документы на участие в торгах можно до 2 декабря 2021 года. Имя победителя станет известно по итогам аукциона.