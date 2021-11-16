Роскошную квартиру с исторической лепниной и скульптурами продают в доме Шрейбера в Петербурге

Роскошная квартира со скульптурами продается в центре Петербурга за 364 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают квартиру для тех, кто хочет жить по-царски. В доходном доме Шрайбера на Захарьевской улице, 41 в понедельник, 16 ноября 2021 года, выставили на продаже шестикомнатную квартиру площадью почти в 360 квадратных метров. Уникальность жилья в том, что в интерьерах сохранились роскошные скульптуры атлантов, лепнина, вензеля и вазы.

- Продается шикарная 6-комнатная с эркерами квартира в элитном клубном доме, расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга напротив Таврического сада в окружении объектов всемирного наследия. Фасады и внутренние пространства дома неповторимы и уникальны: кариатиды и атланты, гирлянды и вазы, эркеры, ризалиты, кованые решетки ограждений лифтов, лепнина и декоративные проемы, - рассказал продавец.

За роскошные апартаменты продавец просит чуть более 364 миллионов рублей.

Добавим, что в 2010 году дом был реконструирован под апартаменты элит-класса, поэтому двор дома находится под круглосуточной охраной.