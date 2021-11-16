Мужчину с собакой, обматерившего полицейского в Петергофе, задержали

В Санкт-Петербурге задержан мужчина за оскорбления и угрозы применения насилия в отношении полицейского Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Петергоф, что входит в состав Санкт-Петербурга, задержали мужчину, который кидался на местных жителей с пилой и собакой, а также обматерил полицейского. Об этом в следственном комитете рассказали 16 ноября 2021 года.

- 31 октября у одного из домов по Лесной улице 33-летний мужчина кричал и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Также он угрожал расправой и убийством, если правоохранитель последует на его земельный участок, - рассказали в комитете.

Кроме того, мужчина держал на поводке большую собаку без намордника, которую мог направить на сотрудника полиции.

На мужчину возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении полицейского, а также об оскорблении представителя власти. Расследование уголовного дела продолжается.

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