Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Ленобласть

В Ленобласть поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградскую область поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт". Об этом 16 ноября 2021 года рассказали в областной администрации. Всего в регион привезли 51 тысячу комплектов. До конца недели лекарство направят по больницам, а позже распределят между прививочными пунктами.

- В медицинских учреждениях наблюдает дефицит этой вакцины. По рекомендациям Минздрава "Спутник Лайт" используется для ревакцинации, а также для прививки людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Остальным же желающим вакцинироваться предлагают на выбор препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

На данный момент в области привились уже более 772,7 тысяч человек, из них 664,8 тысяч прошли весь цикл вакцинации.