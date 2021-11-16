ВИА «Земляне» запустили ракету в Петербурге в честь своего 45-летия

Фронтмен группы "Земляне" выступил с новым составом коллектива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Легенды рок-музыки 80-тых группа «Земляне» отметили свой юбилей в Санкт-Петербурге, исполнив свой хит в парке на Елагином острове. Фронтмен и главный аранжировщик коллектива Игорь Романов вместе с музыкантами нового состава сыграли любимую песни россиян – «Трава у дома». Символично рокеры выступили на траве, а после запустили в космос петарду в виде ракеты.

Прежде чем устроить концерт, Игорь Романов посетил исторические для группы места. Сначала он побывал в ДК «Дзержинского», где «Земляне» впервые начали репетировать и где родились знамениты строчки «Земля в иллюминаторе». Затем музыкант вновь перешагнул порог Дворца Молодежи, где были их первые выступления.

- Есть ностальгическая нотка. Я тут не бывал уже много лет, хоть и проезжал мимо, но не заходил, - отметил Игорь Романов. – 45 лет для нашей группы это знаковая дата, время, когда можно подводить итоги. Этот опыт хотелось бы принести в новое звучание группы «Земляне».

Напомним, отцы основатели Владимир Киселев и Игорь Романов недавно объявили о воссоединении коллектива спустя много лет. Впервые они выступили на встречу киноэкипажа, которые слетали в космос ради съемок фильма «Вызов».

Сама группа зародилась в Ленинграде в 1978 году.