Кружку из личного сервиза императрицы Александры Федоровны продают с аукциона

Кружка из императорского сервиза продается с торгов. Фото: litfund.ru

Кружку из личного сервиза императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, выставили на аукцион. Царская посуда была изготовлена специально для Петергофского дворца «Коттедж», а особенностью сервиза стал герб - кобальтовый щит с клинком, пропущенным через венок белых роз. Его автором стал поэт Василий Жуковский. На гербе содержался и девиз императрицы.

- Кружка-полоскуша из сервиза дворца «Коттедж» с девизом «За веру, Царя и Отечество». Россия, Императорский стеклянный завод. По проекту И.А. Иванова. 1827-1829, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Высота кружки составляет 8,5 сантиметров, на ней сохранена позолота, заметны следы использования.

По словам экспертов, сервиз с «готическим» гербом был сделан с отсылкой к увлеченности императрицы рыцарскими романами.

Стоимость уникального лота определят торги.