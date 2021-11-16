48 тысяч пачек сигарет нашли внутри трансформаторов таможенники Петербурга

Контрабандные сигареты нашли в трансформаторах. Фото: СЗТУ.

Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили петербургские таможенники. В ходе осмотра партии из 13 масляных трансформаторов, были обнаружены тщательно спрятанные внутри оборудования сигареты. Чтобы их достать, недешевые трансформаторы пришлось разобрать почти по винтику.

- Внутри каждого трансформатора были обнаружены герметично закрытые бобины, замаскированные под его составные части, в которых находилась сокрытая от таможенного контроля табачная продукция. Всего было выявлено свыше 48 тысяч пачек сигарет, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По оценке таможенников, стоимость партии сигарет превышает 30 миллионов рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается, вся партия товара изъята.

Известно, что по документам трансформаторы направлялись из Петербурга в Чехию.