9-балльные пробки сковали Петербург вечером 16 ноября

Пробки в 9 баллов сковали Петербург 16 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жесткие пробки вернулись в Санкт-Петербург. Вечером 16 ноября 2021 года город встал намертво. Ситуация на дорогах в Северной столице оценивается в девять баллов, что на два балла выше, чем обычно в это время.

- Необычно плотная пробка зафиксирована по проспекту Медиков, Кантемировскому мосту, Кантемировской улице и проспекту Маршала Блюхера от Петропавловского моста до Кушелевской дороги. В заторе длиной в 4,4 километра можно потерять 1 час и 20 минут, - сообщает сервис "Яндекс".

Также очень плотное движение наблюдается на Литейном мосту, улице Академика Лебедева, Лесном проспекте от набережной Кутузова до Кантемировской улицы. Пробка растянулась на 4,1 километра.

Кроме того, плотно стоит Садовая улица, Московский проспект, Невский проспект, Пироговская набережная, Выборгская набережная и южная сторона КАД.